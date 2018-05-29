Безопасное лето каждому ребенку!

Тысячи детей с нетерпением ждут начала лета, и задача взрослых – сделать его безопасным. В связи с этим остро стоит вопрос профилактики детского травматизма и гибели детей от внешних причин. К сожалению, родители не могут все время находиться рядом с детьми, поэтому они должны создать для своего ребенка безопасную среду, в которой он не будет подвергаться неоправданному риску.





Наиболее частые происшествия с участием детей в летний период – это ожоги, отравления, падения, в том числе из окон и утопления.

Падения

Следует помнить, что, выходя из квартиры или возвращаясь домой, нельзя катить коляску с ребенком по лестнице, ведь даже пристегнутый предохранительными ремнями, он может из нее выпасть. Окна тоже могут быть источником повышенной опасности для ребенка.

Москитная сетка не обеспечивает безопасность ребенка, она ограждает жилое помещение от насекомых, поэтому не оставляйте настежь открытым окно в комнате, где находится ребенок. Нельзя разрешать детям ставить стул или табуретку и забираться на подоконник. Кроме того, терраса, балкон, где играют дети, должны иметь надежную защитную решетку.

В летнее время зоной повышенной опасности становятся дворы, детские площадки. Весьма травмоопасными являются качели, в основном неухоженные, после падения с которых типичной ошибкой является попытка встать на ноги, что приводит к получению дополнительного удара.

Следует внимательно отнестись к катанию и прыжкам на скейтах, это влечет за собой травмы головы, лица, повреждения спины, живота. Чтобы этого не случилось, при катании нужно использовать наколенники, налокотники и шлем.

Термические ожоги

Ожоги горячими напитками или просто водой, включая ожоги паром, — наиболее распространенные виды травм у детей, полученных дома. Как показывает практика, наиболее часто они опрокидывают на себя оставленные родителями без присмотра и в доступном для них месте кастрюли, чайники с горячей водой, чашки с чаем или кофе. Этого можно избежать, если держать малышей подальше от горячей плиты, пищи, утюга и других нагревательных приборов. Необходимо устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать; не подпускать их близко к открытому огню; прятать от них легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки и другую пиротехническую продукцию.

Утопления

Летом, взрослые и дети устремляются к водоемам, однако отдых на воде представляет собой определенную опасность. И если взрослые гибнут в основном по собственной халатности, то гибель детей, как правило, остается на их совести.

Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности, ведь вода не прощает шалостей. Купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, где есть спасательные пункты и предусмотрены места для купания детей. Нельзя оставлять малолетних без присмотра как на берегу водоема, так и в воде. К тому же во время купания и рядом с водой на них должны быть устройства, поддерживающие плавучесть (круги, жилеты). Не разрешайте детям устраивать игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук купающегося. Кроме этого, не рекомендуется купаться ранее, чем через полтора — два часа после еды, при этом температура воды должна быть не ниже 19 градусов и находиться в ней не более 15 минут. Длительное пребывание в воде, особенно холодной, может привести к переохлаждению тела и вызвать судороги. Категорически запрещается нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов, пристаней, подплывать к близко проходящим плавательным средствам. Не достигшим 16 лет рекомендуется кататься на лодках только вместе со взрослыми и в спасательном жилете.

Опасность для детей несут бочки и ванны с водой, искусственные водоемы и бассейны во дворах. Достаточно нескольких минут, чтобы ребенок дошкольного возраста, попав в воду, захлебнулся. В последнее время участились случаи нахождения и «прогулки» детей на ограждениях вдоль водоема. К сожалению, не единичны случаи, когда родители усаживают маленьких детей на ограждения набережной, тем самым предоставляя ребенку не только хороший обзор, но и подвергая его большой опасности. Одно неловкое движение – ребенок может оказаться в воде.

Отравление бытовыми химическими веществами и лекарственными препаратами

Средства бытовой химии, ядовитые вещества, в том числе предназначенные для борьбы с грызунами или насекомыми, лекарственные препараты, кислоты и щелочные растворы ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов, так как дети могут по ошибке их выпить. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в недоступном для них месте. Ведь яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду. А лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить их также необходимо в недоступных для детей местах.

Помните: при отравлении или при подозрении на острое отравление лекарственными препаратами и средствами бытовой химии следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Пожары

Большое любопытство у детей вызывают действия взрослых, и они пробуют подражать им. Игра со спичками или зажигалками – это один из примеров типичной детской шалости, которая может оказаться смертельной.

Нужно сформировать у детей чувство опасности огня, пусть они узнают о его угрозе из рассказов взрослых, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни.

Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: не играть со спичками; не включать электроприборы, если взрослых нет дома; не открывать дверцу печки; не бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовой химии, особенно аэрозоли; не играть с бензином и другими горючими веществами; никогда не прятаться при пожаре; если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на четвереньках и звать на помощь взрослых.

Лучший способ предотвратить несчастные случаи с ребенком – не оставлять его без присмотра. Если это не всегда возможно, то родители заранее должны позаботиться о безопасности своего чада. Во-первых, спички, зажигалки и другие источники открытого огня должны храниться в недоступном для детей месте. Все, что ребенку нельзя трогать, должно быть физически для него недоступно. Во-вторых, как можно чаще контролировать ребенка, звонить и узнавать, чем он занимается. Необходимо организовать его досуг. Родители должны строго определить правила пользования бытовыми приборами, т.е. что и когда можно включать, а что без присутствия родителей включать и трогать нельзя. В-третьих, объяснить своему ребенку, от чего может произойти пожар и к каким серьезным последствиям он может привести, а в случае его возникновения необходимо срочно покинуть горящее помещение, выйти на улицу в безопасное место и сообщить о возгорании по телефонам 101, 112, а также родителям или соседям.

Уважаемые родители, ребенок должен чувствовать вашу любовь и внимание и всегда быть под пристальным (но не надоедливым) контролем!

Придет время, и ваш ребенок последует не вашим словам, а вашим поступкам, поэтому безопасному поведению вы сможете научить только собственными правильными действиями.

Светлана МЕДВЕДЕВА.