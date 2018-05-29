«Служение». Мысли вслух от многодетной мамы Ольги Касминой

Ольга Касмина, многодетная мама, 27 лет.

В легкой атлетике у меня первый разряд. Это тоже серьезно. А мастер спорта и серебряный призер страны я в армрестлинге. Дело было уже после окончания вуза. Братья Сигневичи попросили меня пробежать на районной спартакиаде. А там еще проходили соревнования по армрестлингу. Я не участвовала, просто посмотрела, и меня это заинтересовало. Хотя Сигневичи предлагали мне заняться гирями.

Тренером у меня был Виктор Новощинский. Его школу нельзя забыть. Это личность, таких людей сегодня не найти даже в Минске. Он не получал много денег, а отдавал себя, потому что любил свою работу. Сначала, наверное, любил, а потом отдавал.

В любое дело можно вкладываться по-настоящему, с душой, тогда и результат будет настоящий.

Сейчас в обществе нет служения людям. Сегодня каждый хочет заработать, чтобы квартира была, машина, на море в отпуск поехать. Но нужно служить, нужно бесплатно работать, для того, чтобы завтра был результат. Нужно самому стать примером.

Многие родители думают об образовании, а не о воспитании детей. Моему старшему ребенку шесть лет. Но в этом году в школу он еще не пойдет. Ребенка пораньше пытаются впихнуть в сад, в школу, но при этом родители не дают ему своего воспитания, наверное, потому что у самих его нет. А ни компьютер, ни дорогие игрушки или образование этого не заменят. Воспитание важнее образования.

Да, современные дети образованны. Но сегодня ребенок может играть с тобой, а завтра даже не поздоровается.

Летом собираюсь поучаствовать в работе православного лагеря в д. Хрисо, внести свою посильную лепту. Хорошо, что есть какие-то живые уголки, куда родители пытаются отдать своих детей. И то – отдать! А почему нельзя вместе с детьми пожить в палатке? Я счастлива, что у нас в районе есть еще такие люди, как организаторы этого лагеря, которые что-то делают не с целью заработать, а служат другим.

Легкая атлетика мне многое дала. Сейчас у меня трое мальчиков, бегаю с ними в лес, приобщаю их к здоровому образу жизни. Это уже становится привычкой и необходимостью.

У меня дома есть и шведская стенка, и настоящая олимпийская штанга, и гиря.

Многие, как и я, уезжают из Здитово по стечению обстоятельств. Но не все, думаю, переживают и болеют за дальнейшую судьбу деревни.

Делай качество, а не количество и показуху! Если ты воспитан, по-другому ты и не сделаешь. Достоинство у каждого должно быть внутри.

Если работаешь над собой – развиваешься. А сейчас этой работы нет. После окончания школы, вуза молодые люди должны сами работать над собой.

Человек в суете не видит главного, других, нематериальных ценностей. Встречаю людей, которые говорят: «Как только дети вырастут, начну читать!» Но если вы не читаете сейчас, то потом этого не будете делать тем более.

В деревне даже не многие знали, как меня зовут. «Та, что бегает вокруг деревни» – так чаще называли. Но люди выходили и выглядывали из-за своих сараев, смотрели на меня. Им было интересно, что что-то происходит, деревня тогда жила. А сейчас я вижу, как интерес к жизни упал, люди могут даже не поздороваться, они стали за-крыты. И сегодня это считается нормальным.

Все хотят спрятаться от всего: от людей, от себя, от ответственности; хотя прятать-то на самом деле нечего. Закрыться, спрятаться – сегодня это внутреннее состояние человека.

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