ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

30.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

По-спортивному увлекательной и эмоциональной получилась торжественная линейка, посвященная завершению сезона, в отделении хоккея ДЮСШ г. Березы. 12 мая на площадке Ледовой арены в райцентре в присутствии тренеров-преподавателей, родителей, болельщиков и в полной «боевой» экипировке собралось около 100 воспитанников березовской хоккейной школы девяти возрастов. Конечно же, не обошлось без почетных гостей: поддержать юные дарования приехали представители хоккейного клуба «Динамо-Минск» и ООО «Трайпл», давних партнеров и спонсоров школы.

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

В гости, как правило, приезжают с подарками. И нынешний визит не стал исключением: почти каждому воспитаннику были вручены памятные сувениры и призы из рук хоккеистов Максима Парфеевца (второй слева) и Олега Евенко (второй справа), новобранцев минских «зубров», а также Юрия Кузьменкова (первый справа), тренера-методиста ХК «Динамо-Минск», и Валерия Кравченка (первый слева), представителя ООО «Трайпл», исполнительного директора Белорусской федерации борьбы.

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Окрыленные столь серьезной поддержкой, ребята с удовольствием демонстрировали свой уровень мастерства в различных хоккейных конкурсах. Каждый старался себя проявить. А при исполнении лучшего штрафного броска (буллита) порадовали всех собравшихся еще и неплохими артистическими способностями. Юные «буллитеры» придумывали различные уловки, порой комичные, чтобы перехитрить вратарей, но пробить стражей ворот не всегда получалось.

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Тем не менее каждый участник заслу жил свою долю похвалы в виде аплодисментов и сувениров от ХК «Динамо-Минск».

В завершение прошла церемония награждения лучших хоккеистов, проявивших себя в прошедшем сезоне. В номинациях «Лучший игрок сезона», «За старание и самоотдачу», «За волю к победе», «Самый полезный игрок» дипломами и ценными подарками были отмечены 28 ребят.

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Общий итог выступления отделения хоккея ДЮСШг. Березы в прошедшем сезоне – восьмое место в медальном зачете среди всех хоккейных школ Беларуси и бронза среди команд 2003 года рождения. Результат достойный для школы, которая совсем недавно попала в обойму детско-юношеского хоккея Беларуси.

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Сезон завершен, впереди непродолжительный отдых и предсезонная подготовка, после которой – новые старты. А значит, звуки щелчков и финальных сирен вновь зазвучат под сводами арены. Пожелаем тренерам и юным хоккеистам успехов и самых высоких наград.

Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-спортивному увлекательной и эмоциональной получилась торжественная линейка, посвященная завершению сезона, в отделении хоккея ДЮСШ г. Березы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 16-летняя девушка предлагала клиентам интимные услуги за $20 в час
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика