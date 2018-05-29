Щелчок, бросок – финальная сирена! В отделении хоккея ДЮСШ г. Березы прошла линейка, посвященная закрытию сезона (+ФОТО)

По-спортивному увлекательной и эмоциональной получилась торжественная линейка, посвященная завершению сезона, в отделении хоккея ДЮСШ г. Березы. 12 мая на площадке Ледовой арены в райцентре в присутствии тренеров-преподавателей, родителей, болельщиков и в полной «боевой» экипировке собралось около 100 воспитанников березовской хоккейной школы девяти возрастов. Конечно же, не обошлось без почетных гостей: поддержать юные дарования приехали представители хоккейного клуба «Динамо-Минск» и ООО «Трайпл», давних партнеров и спонсоров школы.













В гости, как правило, приезжают с подарками. И нынешний визит не стал исключением: почти каждому воспитаннику были вручены памятные сувениры и призы из рук хоккеистов Максима Парфеевца (второй слева) и Олега Евенко (второй справа), новобранцев минских «зубров», а также Юрия Кузьменкова (первый справа), тренера-методиста ХК «Динамо-Минск», и Валерия Кравченка (первый слева), представителя ООО «Трайпл», исполнительного директора Белорусской федерации борьбы.













Окрыленные столь серьезной поддержкой, ребята с удовольствием демонстрировали свой уровень мастерства в различных хоккейных конкурсах. Каждый старался себя проявить. А при исполнении лучшего штрафного броска (буллита) порадовали всех собравшихся еще и неплохими артистическими способностями. Юные «буллитеры» придумывали различные уловки, порой комичные, чтобы перехитрить вратарей, но пробить стражей ворот не всегда получалось.









Тем не менее каждый участник заслу жил свою долю похвалы в виде аплодисментов и сувениров от ХК «Динамо-Минск».

В завершение прошла церемония награждения лучших хоккеистов, проявивших себя в прошедшем сезоне. В номинациях «Лучший игрок сезона», «За старание и самоотдачу», «За волю к победе», «Самый полезный игрок» дипломами и ценными подарками были отмечены 28 ребят.





















Общий итог выступления отделения хоккея ДЮСШг. Березы в прошедшем сезоне – восьмое место в медальном зачете среди всех хоккейных школ Беларуси и бронза среди команд 2003 года рождения. Результат достойный для школы, которая совсем недавно попала в обойму детско-юношеского хоккея Беларуси.





Сезон завершен, впереди непродолжительный отдых и предсезонная подготовка, после которой – новые старты. А значит, звуки щелчков и финальных сирен вновь зазвучат под сводами арены. Пожелаем тренерам и юным хоккеистам успехов и самых высоких наград.





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