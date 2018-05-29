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"27 рублей — мало". Костевич — про пособие для нетрудоустроенных и высокую безработицу среди молодежи

30.05.2018 17:13 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В Беларуси надо развивать способы поддержки нетрудоустроенных, в том числе вводить страхование от безработицы. Однако это нагрузка на бизнес, поэтому данный вопрос стоит рассмотреть в следующей пятилетке, рассказала сегодня в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы депутатов.

На вопрос депутата Анны Канопацкой о том, как будет повышаться пособие по безработице, Ирина Костевич ответила:

— Я согласна, что 27 рублей — это маленькое пособие, но неправильный сегодня подход — изыскивать на это средства из бюджета.

Напомним, средний размер пособия на одного безработного в апреле сократился до 27,5 рубля. Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Месяцем ранее среднее пособие по безработице было на уровне 28,08 рубля.

Ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Сегодня Ирина Костевич также рассказала, что фактический уровень безработицы в Беларуси, согласно обследованию домашних хозяйств по уровню занятости, в феврале этого года составил 5,1% от численности рабочей силы. «Это 260 тысяч человек», — уточнила министр.

В феврале 2017 года этот показатель, по словам Ирины Костевич, составлял 6,3%.

— Мы видим положительную динамику по уровню общей безработицы. Когда уровень 3−5%, это здоровый рынок труда, конкуренция должна быть трудовых ресурсов, — сказала Ирина Костевич. — Я бы больше акцент сделала на молодежную безработицу, она сегодня больше 7%, но есть положительная динамика, но надо двигаться дальше.

По ее словам, есть проблема дисбаланса спроса и предложения. «Наниматель требует опытного работника с высокой квалификацией, а у молодых нет опыта», — отметила министр. По ее мнению, надо развивать систему бронирования мест на предприятиях.

 
 
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В Беларуси надо развивать способы поддержки нетрудоустроенных, в том числе вводить страхование от безработицы. Однако это нагрузка на бизнес, поэтому данный...
 
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