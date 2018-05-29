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«Такое бывает раз в жизни!» Белорусские выпускники собрались около «Минск-Арены» на республиканский последний звонок

30.05.2018 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал сегодня, 30 мая, для белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже вечером тысячи выпускников соберутся на большом празднике в «Минск-Арене», где их ожидает яркий концерт.

«Такое бывает раз в жизни!» Белорусские выпускники собрались около «Минск-Арены» на республиканский последний звонок

Наша съемочная группа уже работает в эпицентре нынешнего события. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Яна Шипко.

«Такое бывает раз в жизни!» Белорусские выпускники собрались около «Минск-Арены» на республиканский последний звонок

«Такое бывает раз в жизни!» Белорусские выпускники собрались около «Минск-Арены» на республиканский последний звонок

Яна Шипко, СТВ:
Выпускники собираются к «Минск-Арене», где их ждет концерт. Вокруг много развлекательных площадок, проводятся мастер-классы по танцам, спортивные конкурсы. И, безусловно, множество фотозон.

Впервые республиканский последний звонок проходит с таким размахом. Сегодня здесь более 10 тысяч ребят, которых пригласили из каждой области нашей страны (больше всего – из Минска).

С каким же настроением и эмоциями выпускники готовились к празднику – смотрите в видеоматериале.

«Такое бывает раз в жизни!» Белорусские выпускники собрались около «Минск-Арены» на республиканский последний звонок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвучал сегодня, 30 мая, для белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И уже вечером тысячи...
 
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