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Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам
Детская мода – явление непонятное.
Но, тем не менее, сотни тысяч мам не могут ошибаться, стремясь одеть своё чадо по последней моде.
Мы попытались разобраться в этом на модном показе детской одежды.
Алеся Кокошникова, бизнес-леди:
Поэтому детская мода, как и взрослая, не имеет никаких ограничений и должна быть разнообразной.
Сегодня маленькие принцессы могут быть принцессами, в полном смысле этого слова.
Берта, певица:
Поэтому у меня всегда были новые вещи. У меня есть две сестры помладше, которым доставалось то, что я уже поносила.
Кто-то скажет: «И ничего страшного».
Но зачем лишать своего ребёнка возможности самовыражаться – через одежду, в том числе.
Ольга Жадеева, многодетная мама, блоггер:
И от того, в какой обстановке дети растут, очень важно, какими они вырастут.
Ольга Жадеева знает, о чём говорит. Одна из самых модных мамочек белорусского Интернет-пространства, редактор модного журнала и образец для многих женщин.
Ольга Жадеева:
Умение себя подать, умение подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки – в современном мире дорогого стоит. И для того, чтобы этим навыком овладеть, нужно хорошенько потрудиться. Желательно – ещё в детстве.
Берта:
В обществе встречают всё ещё «по одежке», и порой одежда говорит о человеке больше, чем слова. Но богатство выбора, если его не контролировать, может сыграть с нами злую шутку.
Ольга Денисова, бизнес-леди:
А, когда ты всегда пресыщен, всегда сыт, то этот вкус теряется. Поэтому я даже немножко рада, что мы жили в то время, когда был дефицит. Потому что мы можем понять ценность того, что мы имеем сейчас.
Стремиться развить вкус ребёнка – занятие, безусловно, похвальное. Но не забывайте: дети – создания непредсказуемые.
И прежде, чем примерять на малышку новое платье, пусть даже самое красивое, поинтересуйтесь: возможно, у неё на этот вечер – другие планы.
Алеся Кокошникова:
А взрослые – да, наверное, в чём-то тешат своё самолюбие. Всё равно, это эстетически очень красиво. А для детей это такая своеобразная – милая, красивая – игра.
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Детская мода – явление непонятное. Казалось бы, детям, в первую очередь, нужна практичность. Но, тем не менее, сотни тысяч мам не могут ошибаться, стремясь одеть...
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