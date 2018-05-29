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Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

30.05.2018 17:17 — Разное | СТВ  
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Детская мода – явление непонятное.

Казалось бы, детям, в первую очередь, нужна практичность.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Но, тем не менее, сотни тысяч мам не могут ошибаться, стремясь одеть своё чадо по последней моде.

Или, всё-таки, могут?

Мы попытались разобраться в этом на модном показе детской одежды.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Алеся Кокошникова, бизнес-леди:
Когда малышка идёт в детский сад или собирается с маленькими подружками на девичники – это один стиль и одна мода. Когда она выходит с мамой на шоппинг или в парк – это очень здорово, сегодня, уверена, увидите такие пары, когда мама с дочерьми одеты, если не  одинаково, то примерно близко.

И это так стильно, красиво смотрится.

Поэтому детская мода, как и взрослая, не имеет никаких ограничений и должна быть разнообразной.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Сегодня маленькие принцессы могут быть принцессами, в полном смысле этого слова.

Доступны все те наряды, о которых и мечтать не могли их мамы.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Берта, певица:
В семье с тремя детьми во времена дефицита, конечно, одежды не хватало. Но мне повезло – у меня мама шьёт. Поэтому у нас всегда был эксклюзив.

И, кроме того, мне повезло, что я – старшая сестра.

Поэтому у меня всегда были новые вещи. У меня есть две сестры помладше, которым доставалось то, что я уже поносила.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Кто-то скажет: «И ничего страшного».

Мол, выросли при тотальном дефиците, и с нами всё в порядке.

Но зачем лишать своего ребёнка возможности самовыражаться – через одежду, в том числе.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Ольга Жадеева, многодетная мама, блоггер:
Я думаю, детская мода, всё-таки, важна с точки зрения эстетического воспитания личности. Потому что, может быть, детям в определённом возрасте важнее личный комфорт, чтобы в одежде было удобно играть, удобно заниматься, удобно проводить свой досуг.

Но, в конечном счёте, мы воспитываем взрослых людей.

И от того, в какой обстановке дети растут, очень важно, какими они вырастут.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Ольга Жадеева знает, о чём говорит. Одна из самых модных мамочек белорусского Интернет-пространства, редактор модного журнала и образец для многих женщин.

Она на своём примере подтверждает  – вкус воспитывают с детства.

Ольга Жадеева:
Моя мама работала в Республиканском доме моделей одежды. Она очень много шила, много вязала. Она была причастна к моде. И, конечно, не было столько готовой одежды, но было много хенд-мейда, было очень много такого ручного эксклюзива. И в этом плане, наверное, мне тоже повезло, потому что над моим образом работала мама. И она старалась сделать так, чтобы я была модной, стильной, красивой девочкой, насколько это было возможно.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Умение себя подать, умение  подчеркнуть свои достоинства  и скрыть недостатки – в современном мире дорогого стоит.  И для того, чтобы этим навыком овладеть, нужно хорошенько потрудиться. Желательно – ещё в детстве.

Берта:
Я считаю, что у человека должен быть выбор. Учиться правильно выбирать вещи. Покупать то, что нужно, а не то, что ты только видишь. Это, конечно, навык.

Я надеюсь, что этим навыком можно овладеть.  

В обществе встречают всё ещё «по одежке», и порой одежда говорит о человеке больше, чем слова. Но богатство выбора, если его не контролировать, может сыграть с нами  злую шутку.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

Ольга Денисова, бизнес-леди:
Несмотря на то, что у нас был очень маленький выбор, у нас есть вкус к этим вещам. Потому что, когда ты немножко голоден, то тебе всегда хочется покушать.

Еда для тебя – очень вкусная.

А, когда ты всегда пресыщен, всегда сыт, то этот вкус теряется. Поэтому я даже немножко рада, что мы жили в то время, когда был дефицит. Потому  что мы можем понять ценность того, что мы имеем сейчас.

Стремиться развить вкус ребёнка – занятие, безусловно, похвальное. Но не забывайте: дети – создания непредсказуемые.

Зачем ребёнку быть модным? 3 мнения известных белорусских мам

 И прежде, чем примерять на малышку новое платье, пусть даже самое красивое, поинтересуйтесь: возможно, у неё на этот вечер – другие планы.

Алеся Кокошникова:
Конечно, в большей степени, как мне кажется, это не столько для детей. Потому что для детей главное – бегать, ездить на велосипеде, гулять, гонять мяч, играть в куклы. Но для родителей, особенно, для мам – так приятно одевать своих малышек и малышей во что-то стильное, красивое.

И в этом дети подыгрывают взрослым.

А взрослые – да, наверное, в чём-то тешат своё самолюбие. Всё равно, это эстетически очень красиво. А для детей это такая своеобразная – милая, красивая – игра.

 
 
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Детская мода – явление непонятное. Казалось бы, детям, в первую очередь, нужна практичность. Но, тем не менее, сотни тысяч мам не могут ошибаться, стремясь одеть...
 
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