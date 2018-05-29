﻿ В Минске 16-летняя девушка предлагала клиентам интимные услуги за $20 в час. 21.by
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В Минске 16-летняя девушка предлагала клиентам интимные услуги за $20 в час

30.05.2018 17:23 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 16-летняя девушка предлагала клиентам интимные услуги за в час
Фото из открытых источников

Как стало известно, 16-летняя девушка зарегистрировалась в соцсетях и на сайтах знакомств. В Сети она искала мужчин и предлагала им интимные услуги.

В Минске 16-летняя девушка предлагала клиентам интимные услуги за в час 42-летняя белоруска на Кипре завербовала для занятия проституцией 19 женщин

За час «общения» девушка просила от $20 до $25. Встречи обычно проходили на съемной квартире.

При этом, как пояснила официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина ДРУЧИНИНА, своим родителям девушка говорила, что учится в колледже, а по месту учебы представляла в деканат поддельные справки о болезни и не посещала занятия.

В отношении 16-летней девушки составлен административный протокол по ч.1 ст.17.5 КоАП Республики Беларусь («Занятие проституцией»). Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Правоохранителям девушка пояснила, что занимается оказанием интимных услуг почти полгода. По ее словам, ей нравится такой способ заработка.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В отношении несовершеннолетней девушки составлен административный протокол.
 
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