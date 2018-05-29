Молодые кадры на учебе в Ивье

В Ивье проходит сегодня выездной семинар для перспективного резерва Гродненской области.

Участников семинара, молодых специалистов со всех районов Гродненщины, в начале работы приняли в районном исполнительном комитете.

Председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько рассказал гостям района о социально-экономическом развитии Ивьевщины, географическом положении, о страницах прошлого и о дне сегодняшнем.

Продолжила общение с молодыми гостями района заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль, которая повела речь о практике работы с резервом кадров в Ивьевском районе.



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О профессиональном развитии кандидатов, состоящих в перспективном кадровом резерве района, говорил главный специалист отдела экономики Ивьевского райисполкома Антон Николаевич Павлючков. Его выступление стало обменом опытом работы над собой, своим совершенствованием с такими же молодыми людьми, которые приехали на этот семинар.

Ивье, как регион, представляет интерес для каждого гостя района. Не стали исключением и молодые люди выездного семинара. Они совершили экскурсию по городу: задержались у памятного знака в честь дружбы и согласия конфессий, посетили Ивьевскую мечеть, экспозицию «Колесо истории», имели встречу-беседу с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессинального лицея Жанной Вацлавовной Федорович.

Посетили молодые специалисты области мемориальный комплекс жертвам фашизма в урочище Стоневичи, охотничий комплекс «Николаево» Ивьевского лесхоза и Лелюкинскую среднюю школу, где встретились с ее директором Галиной Иосифовной Алещик.

Подведение итогов семинара показала эффективность подобной формы работы с молодыми кадрами перспективного резерва.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.