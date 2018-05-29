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Молодые кадры на учебе в Ивье

30.05.2018 — Разное | Ивьевский край  
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В Ивье проходит сегодня  выездной семинар для перспективного резерва Гродненской области.

Участников семинара, молодых специалистов со всех районов Гродненщины, в начале работы приняли в районном исполнительном комитете.

Председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько рассказал гостям района о социально-экономическом развитии Ивьевщины, географическом положении, о страницах прошлого и о дне сегодняшнем.

Продолжила общение с молодыми гостями района заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль, которая повела речь о практике работы с резервом  кадров в Ивьевском районе.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4132-molodye-kadry-na-uchebe-v-ive.html#sigProIdfa9d7cb85f

О профессиональном развитии кандидатов, состоящих  в перспективном кадровом резерве района, говорил главный специалист отдела экономики Ивьевского райисполкома  Антон Николаевич Павлючков. Его выступление стало обменом опытом работы над собой, своим совершенствованием с такими же молодыми людьми, которые приехали на этот семинар.

Ивье, как регион, представляет интерес для каждого гостя района. Не стали исключением и молодые люди выездного семинара. Они совершили экскурсию по городу: задержались у памятного знака в честь дружбы и согласия конфессий, посетили Ивьевскую мечеть, экспозицию «Колесо истории», имели встречу-беседу с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Ивьевского государственного  сельскохозяйственного профессинального лицея Жанной Вацлавовной  Федорович.

Посетили   молодые специалисты области мемориальный  комплекс жертвам фашизма в урочище Стоневичи, охотничий комплекс «Николаево» Ивьевского лесхоза и Лелюкинскую среднюю школу, где  встретились с ее директором Галиной Иосифовной Алещик.

Подведение итогов семинара показала эффективность подобной формы работы с молодыми кадрами перспективного резерва.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В Ивье проходит сегодня  выездной семинар для перспективного резерва Гродненской области. Участников семинара, молодых специалистов со всех районов...
 
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