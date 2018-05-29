Прощай, школьная пора! (+фоторепортаж)

В учреждениях общего базового и среднего образования сегодня завершился очередной учебный год.

Для школьников наступает пора самых долгожданных каникул, отдыха, оздоровления, путешествий.

И только для выпускников это лето - напряженное и волнительное время экзаменов и поступления. Время прощания со школой…

Школа... О тебе остались только воспоминания, нежные, теплые и такие же светлые, как ушедшая вместе с тобой пора детства. Мне вспоминаются просторные классы, такой нелюбимый урок математики и мой дальнозоркий сосед по парте. До сих пор слышатся сотни рассказанных историй, споры с учителем, видится не одна изрисованная тетрадь и, конечно же, "случайно" забытый дневник…





Там было многое - крепкая дружба, искренние улыбки, первая любовь и первые разочарования…. Но в один миг все прекратил последний звонок, который превратил нас из ставших за 11 лет родными людьми одноклассников в хорошие и теплые воспоминания. А после - экзамены, выпускной бал и взрослая самостоятельная жизнь…

Ивьевская средняя школа



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Последние звонки для выпускников - это миг прощания со школой навсегда, для других детей - возможность отдохнуть, набраться сил.

В этом учебном году учреждения образования Ивьевского района выпускают из-под своего крыла 200 выпускников, оканчивающих одиннадцать классов (5 заканчивают экстерном), 251 учащийся заканчивает девятый класс, 7 из них - по программе специального образования.

Гимназия



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Последние звонки, посвященные окончанию 2017/2018 учебного года, прошли в нашем районе сегодня, а выпускные балы состоятся 9 июня.

А. ШИМКО.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.