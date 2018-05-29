Учёные создали безопасную краску для волос из чёрной смородины

Специалисты британского Университета Лидса вывели формулу безопасной краски для волос, в качестве основного ингредиента которой используется чёрная смородина.

Для создания красителя исследователи взяли жмых, образующийся в результате удаления из ягод сока. В итоге учёные получили стойкий сине-фиолетовый состав, который не смывается даже после 12 циклов мытья волос. Кроме того, изобретение абсолютно безвредно, отмечают британские специалисты.

Однако полученный таким образом цвет (сине-фиолетовый) не очень популярен у женщин, поэтому учёные продолжат исследования, чтобы получить более популярные оттенки.