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Учёные создали безопасную краску для волос из чёрной смородины
Специалисты британского Университета Лидса вывели формулу безопасной краски для волос, в качестве основного ингредиента которой используется чёрная смородина.
Для создания красителя исследователи взяли жмых, образующийся в результате удаления из ягод сока. В итоге учёные получили стойкий сине-фиолетовый состав, который не смывается даже после 12 циклов мытья волос. Кроме того, изобретение абсолютно безвредно, отмечают британские специалисты.
Однако полученный таким образом цвет (сине-фиолетовый) не очень популярен у женщин, поэтому учёные продолжат исследования, чтобы получить более популярные оттенки.
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Специалисты британского Университета Лидса вывели формулу безопасной краски для волос, в качестве основного ингредиента которой используется чёрная смородина.
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