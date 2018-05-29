Аркадий Бабченко: Я пока еще живой. Не дождутся

Как передает, СБУ предупредила журналиста Аркадия Бабченко о готовящемся на него покушении. Его смерть инсценировали.

По словам главы СБУ Василия Грицака, приказ на ликвидацию журналиста Аркадия Бабченко поступил от российских спецслужб.

По словам главы ведомства, гражданин с фамилией начинающейся на букву «Г» нашел заказчиков среди бойцов АТО.

Гражданин «Г» был ранее завербован российскими спецслужбами.

За убийство журналиста бывший АТОшник получил 15 тысяч долларов.

zona.media На пресс-конференции в присутствии главы СБУ сам Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. Он не говорил друзьям и близким о действиях спецслужб. О подготовке спецоперации не знала даже жена, за что Бабченко принес ей извинения, передает





Он сказал, что о подготовке убийства ему стало известно месяц назад. Журналист отметил, что информация о нем шла из России, у заказчиков была фотография его паспорта: «Такой информации могут обладать спецслужбы».





Он также рассказал, что история со сломанной недавно ногой была выдумкой, представленной в рамках операции.





«Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа дали три недели, — сказал журналист. — Все это должно было быть не вчера, это просто так совпало. Я пока еще живой. Не дождутся»