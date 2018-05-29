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Аркадий Бабченко: Я пока еще живой. Не дождутся
Аркадий Бабченко жив. Он вышел перед телекамерами во время брифинга главы СБУ. Его смерть была инсценирована в рамках спецоперации по задержанию организаторов покушения. Приказ на ликвидацию Бабченко поступил от российских спецслужб.
Как передает
По словам главы СБУ Василия Грицака, приказ на ликвидацию журналиста Аркадия Бабченко поступил от российских спецслужб.
По словам главы ведомства, гражданин с фамилией начинающейся на букву «Г» нашел заказчиков среди бойцов АТО.
Гражданин «Г» был ранее завербован российскими спецслужбами.
За убийство журналиста бывший АТОшник получил 15 тысяч долларов.
Организатор убийства задержан в Киеве, сообщает
На пресс-конференции в присутствии главы СБУ сам Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. Он не говорил друзьям и близким о действиях спецслужб. О подготовке спецоперации не знала даже жена, за что Бабченко принес ей извинения, передает
Он сказал, что о подготовке убийства ему стало известно месяц назад. Журналист отметил, что информация о нем шла из России, у заказчиков была фотография его паспорта: «Такой информации могут обладать спецслужбы».
Он также рассказал, что история со сломанной недавно ногой была выдумкой, представленной в рамках операции.
«Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа дали три недели, — сказал журналист. — Все это должно было быть не вчера, это просто так совпало. Я пока еще живой. Не дождутся»
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Аркадий Бабченко жив. Он вышел перед телекамерами во время брифинга главы СБУ. Его смерть была инсценирована в рамках спецоперации по задержанию организаторов...
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