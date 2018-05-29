|
Журналист Аркадий Бабченко оказался жив
Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, оказался жив. Объявление о его убийстве СБУ назвала спецоперацией.
На специальной пресс-коференции представители службы безопасности заявили, что имелись сведения о готовящимся на него покушении. Сам Бабченко принёс извинения, в том числе и своей жене.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, оказался жив. Объявление о его убийстве СБУ назвала спецоперацией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)