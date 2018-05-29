Журналист Аркадий Бабченко оказался жив

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, оказался жив. Объявление о его убийстве СБУ назвала спецоперацией.

На специальной пресс-коференции представители службы безопасности заявили, что имелись сведения о готовящимся на него покушении. Сам Бабченко принёс извинения, в том числе и своей жене.







Службою було прийнято рішення щодо проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України – СБ України (@ServiceSsu) 30 мая 2018 г.