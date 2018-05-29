Азаренко и Соболенко отказались играть в парном разряде «Ролан Гаррос»

Белорусские теннисистки отказались от матча против россиянки Светланы Кузнецовой и чешки Луции Шафаржовой. Причины, по которым дуэт снялся с турнира, пока не называются.

Напомним, Соболенко и Азаренко ранее неудачно стартовали в одиночном турнире. Арина уступила Кики Бертенс из Нидерландов – 2:6, 1:6, а Виктория – чешке Катерине Синяковой – 5:7, 5:7.