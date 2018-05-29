ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без потрясений. Какие изменения произойдут в Беларуси в июне?

30.05.2018 17:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Без потрясений. Какие изменения произойдут в Беларуси в июне?
АиФ

ТРАНСПОРТ

С 14 июня по 15 июля в соседней России состоится Чемпионат мира по футболу. В связи с этим, на основных направлениях в пунктах пропуска через границу Беларуси службу будет нести усиленный состав смен пограничников. При этом, по заверению председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия ЛАППО, на пересечении границы нашими гражданами эти меры никоим образом не отразятся.

Без потрясений. Какие изменения произойдут в Беларуси в июне? БЖД назначила новый поезд из Минска на болгарский курорт Варна

В июне по территории Беларуси будут курсировать новые железнодорожные составы к морскому побережью и ряду зарубежных здравниц. Так, с 1 июня продлевается маршрут поезда Могилев-Львов до Трускавца, с 10 июня появится поезд из Минска в болгарскую Варну, а в начале июня возобновляет свое ежедневное курсирование состав к украинскому побережью Азовского моря.

Ряд изменений коснется работы городского и пригородного транспорта. Так, в конце июня – начале июля Минский метрополитен перейдет на летний режим работы. Интервал движения поездов будет увеличен. Это связано прежде всего с уменьшением пассажиропотока. Также на летний график работы переходит и наземный транспорт столицы.

СНОВА О «ТУНЕЯДЦАХ»

По плану в июне будет сформировано ядро перечня трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике Беларуси. Об этом ранее сообщила министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ.

Без потрясений. Какие изменения произойдут в Беларуси в июне? Министр труда привела примеры трудных жизненных ситуаций для «тунеядцев»

Напомним, в апреле стало известно, что с не занятых в экономике граждан, которые являются собственниками жилья, с 2019 года будут брать полную плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги.

ОФИЦИАЛЬНО

В июне может измениться ставка рефинансирования. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании правления Национального банка 20 июня. Напомним, последний раз ставка рефинансирования в Беларуси снижалась 14 февраля 2018 года, сейчас она находится на уровне 10,5%.

Фактически от данной величины зависит размер кредитов для населения, а также размер дохода по вкладам. Со снижением ставки рефинансирования кредиты становятся доступнее, а вот сумма дохода по вкладам – меньше.

В июне будет определен механизм создания в Беларуси министерства цифровой экономики. По словам министра связи и информатизации Сергея ПОПКОВА, в данный момент решается вопрос о том, как это сделать, будет это новое министерство или на базе какого-то ведомства.

Без потрясений. Какие изменения произойдут в Беларуси в июне? Путевка в детский летний лагерь в среднем оценивается в Br430

ЧТО ЕЩЕ?

В начале июня в Беларуси стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Ожидается, что более трети школьников по всей стране отдохнут в лагерях. Для приема детей на летний отдых и оздоровление уже готовы более 5,9 тыс. оздоровительных лагерей Беларуси, из них свыше 1,5 тыс. с круглосуточным пребыванием и 4,2 тыс. с дневным.

В июне рыболовы смогут безбоязненно заниматься любимым делом. 8 июня будут сняты ограничения на лов большинства видов рыб в Беларуси.

C 1 июня традиционно подорожают некоторые марки сигарет. Так, продукция ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» вырастет в цене от 5 до 9 копеек за пачку, а сигареты ООО «Табак-инвест» изменятся в цене от 2 до 17 копеек.

По всей Беларуси продолжится отключение горячего водоснабжения у некоторых потребителей. Напомним, это связано с подготовкой тепловых сетей городов к работе в зимних условиях.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное подорожание табачных изделий, новые маршруты к морскому побережью и возможное изменение ставки рефинансирования – в традиционной рубрике «АиФ»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко и Соболенко отказались играть в парном разряде «Ролан Гаррос»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика