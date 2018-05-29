Без потрясений. Какие изменения произойдут в Беларуси в июне?

ТРАНСПОРТ

С 14 июня по 15 июля в соседней России состоится Чемпионат мира по футболу. В связи с этим, на основных направлениях в пунктах пропуска через границу Беларуси службу будет нести усиленный состав смен пограничников. При этом, по заверению председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия ЛАППО, на пересечении границы нашими гражданами эти меры никоим образом не отразятся.

В июне по территории Беларуси будут курсировать новые железнодорожные составы к морскому побережью и ряду зарубежных здравниц. Так, с 1 июня продлевается маршрут поезда Могилев-Львов до Трускавца, с 10 июня появится поезд из Минска в болгарскую Варну, а в начале июня возобновляет свое ежедневное курсирование состав к украинскому побережью Азовского моря.

Ряд изменений коснется работы городского и пригородного транспорта. Так, в конце июня – начале июля Минский метрополитен перейдет на летний режим работы. Интервал движения поездов будет увеличен. Это связано прежде всего с уменьшением пассажиропотока. Также на летний график работы переходит и наземный транспорт столицы.

СНОВА О «ТУНЕЯДЦАХ»

По плану в июне будет сформировано ядро перечня трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике Беларуси. Об этом ранее сообщила министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ.

Напомним, в апреле стало известно, что с не занятых в экономике граждан, которые являются собственниками жилья, с 2019 года будут брать полную плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги.

ОФИЦИАЛЬНО

В июне может измениться ставка рефинансирования. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании правления Национального банка 20 июня. Напомним, последний раз ставка рефинансирования в Беларуси снижалась 14 февраля 2018 года, сейчас она находится на уровне 10,5%.

Фактически от данной величины зависит размер кредитов для населения, а также размер дохода по вкладам. Со снижением ставки рефинансирования кредиты становятся доступнее, а вот сумма дохода по вкладам – меньше.

В июне будет определен механизм создания в Беларуси министерства цифровой экономики. По словам министра связи и информатизации Сергея ПОПКОВА, в данный момент решается вопрос о том, как это сделать, будет это новое министерство или на базе какого-то ведомства. Путевка в детский летний лагерь в среднем оценивается в Br430

ЧТО ЕЩЕ?

В начале июня в Беларуси стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Ожидается, что более трети школьников по всей стране отдохнут в лагерях. Для приема детей на летний отдых и оздоровление уже готовы более 5,9 тыс. оздоровительных лагерей Беларуси, из них свыше 1,5 тыс. с круглосуточным пребыванием и 4,2 тыс. с дневным.

В июне рыболовы смогут безбоязненно заниматься любимым делом. 8 июня будут сняты ограничения на лов большинства видов рыб в Беларуси.

C 1 июня традиционно подорожают некоторые марки сигарет. Так, продукция ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» вырастет в цене от 5 до 9 копеек за пачку, а сигареты ООО «Табак-инвест» изменятся в цене от 2 до 17 копеек.

По всей Беларуси продолжится отключение горячего водоснабжения у некоторых потребителей. Напомним, это связано с подготовкой тепловых сетей городов к работе в зимних условиях.