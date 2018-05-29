Министр труда привела примеры трудных жизненных ситуаций для «тунеядцев»

Как сообщила министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ, к категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет.

Кроме того, если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то человеку будет предоставлен определенный промежуток времени для повышения квалификации или поиска работы, соответствующей квалификации соискателя.

Министр пояснила, что это далеко не полный список. «Мы соберем со всей страны примеры трудных жизненных ситуаций, чтобы максимально наполнить перечень. Эти рекомендации будут затем направлены специально созданным комиссиям для работы», – отметила Ирина Костевич. Ожидается, что списки «трудных жизненных ситуаций» будут готовы к 1 июля.

Первый список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря 2018 года. С включенных в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и которые являются собственниками жилья, с 2019 года будут брать полную плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, «тунеядцы» начнут оплачивать горячее водоснабжение по полным тарифам уже с 1 января 2019 года, а газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение – с 1 октября 2019 года.