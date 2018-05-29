Мужчина утонул в Березине в Светлогорске

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске в Березине утонул мужчина 1992 года рождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Трагедия произошла сегодня около 11.00. Три приятеля отдыхали на берегу реки в районе гребной базы. Мужчины употребляли спиртные напитки. В какой-то момент один из них ушел домой, второй продолжил отдыхать, а третий отправился в воду, причем в запрещенном для купания месте. Он начал тонуть. Очевидцами случившегося стали женщины, которые находились на берегу. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

Прибывшие водолазы Светлогорской спасательной станции ОСВОД обнаружили в воде тело мужчины.

По факту произошедшего проводится проверка, назначены экспертизы.-0-