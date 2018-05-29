Василий Матюшевский: В мае в Беларуси наблюдается дефляция

Как сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, в мае в Беларуси наблюдается дефляция.

По словам вице-премьера, на фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. «За январь-апрель 2018 года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%. Это больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция», – сказал Василий Матюшевский.

Прогнозируется, что в 2018 году инфляция не превысит 6%.