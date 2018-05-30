Беларусь привлекла $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций в I квартале

В первом квартале Беларусь привлекла $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с докладом на тему «О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии», передает корреспондент БЕЛТА.

«Макроэкономическая сбалансированность, шаги по улучшению делового и инвестиционного климата нашли практическую поддержку у наших зарубежных партнеров. За первый квартал в страну поступило $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе (92% годового прогноза). Это больше, чем за весь прошлый год», — заявил первый вице-премьер.

Инвестиции в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,6%.

Василий Матюшевский подчеркнул, что в результате реализованных правительством и Национальном банком мер Беларусь вышла на траекторию роста экономики, сохранила макроэкономическую стабильность и сбалансированность. «Эти тенденции поддерживаются и в 2018 году», — сказал он.

Первый заместитель премьер-министра напомнил, что по итогам первых четырех месяцев ВВП прирос на 4,8%. «Это выше, чем заложено в прогнозе социально-экономического развития на текущий год. И больше, чем рост мировой экономики. Опережающими экономический рост темпами повышается производительность труда по ВВП — 5,4%», — сообщил он.

Рост экспорта товаров и услуг по итогам первого квартала 2018 года составил 125,7%. Обеспечено положительное внешнеторговое сальдо в размере $315 млн.