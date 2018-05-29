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В работе life:) произошел сбой
Мобильный оператор life:) сообщил о проблемах со связью. На сбои жаловались абоненты из разных регионов Беларуси.
«Сорри, у нас сейчас наблюдаются проблемы со связью: без паники — мы активно работаем над их устранением!» —
Судя по сообщениям абонентов в соцсетях, есть сбои со звонками и мобильным интернетом. Проблема затронула жителей Минска, Витебской и Гомельской областей. Также временные перебои
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На сбои жаловались абоненты из разных регионов Беларуси.
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