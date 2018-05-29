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Чалый по-быстрому. Почему белорусы вряд ли будут полностью оплачивать коммуналку в ближайшие годы
Аналитик Сергей Чалый поясняет, почему белорусы вряд ли будут полностью оплачивать коммуналку в ближайшие годы, и почему при выходе на 100-процентное возмещение «автоматически пропадет наказывающий механизм незанятых трудоспособных людей в экономике». Напомним, сейчас население
— Насчет возможности стопроцентной оплаты: все очень сильно зависит от уровня зарплат, который будет через несколько лет, и, честно говоря, я не сильно верю в то, что он будет достаточен для того, чтобы доля оплаты коммунальных услуг не стала превышать тот уровень, за которым у нас начинают работать безналичные жилищные субсидии, — считает Сергей Чалый.
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Напомним, что с 1 октября 2016 года в Беларуси
— И если цель по стопроцентной оплате услуг населением будет достигнута — автоматически пропадает наказывающий механизм незанятых трудоспособных людей в экономике, — говорит аналитик.
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Аналитик Сергей Чалый поясняет, почему белорусы вряд ли будут полностью оплачивать коммуналку в ближайшие годы.
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