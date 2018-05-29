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Чалый по-быстрому. Почему белорусы вряд ли будут полностью оплачивать коммуналку в ближайшие годы

30.05.2018 17:56 — Разное | Tut.by  
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Аналитик Сергей Чалый поясняет, почему белорусы вряд ли будут полностью оплачивать коммуналку в ближайшие годы, и почему при выходе на 100-процентное возмещение «автоматически пропадет наказывающий механизм незанятых трудоспособных людей в экономике». Напомним, сейчас население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую.

— Насчет возможности стопроцентной оплаты: все очень сильно зависит от уровня зарплат, который будет через несколько лет, и, честно говоря, я не сильно верю в то, что он будет достаточен для того, чтобы доля оплаты коммунальных услуг не стала превышать тот уровень, за которым у нас начинают работать безналичные жилищные субсидии, — считает Сергей Чалый.

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Напомним, что с 1 октября 2016 года в Беларуси начала работать новая система предоставления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Субсидии предоставляют, если на оплату жировки (без превышения нормативов потребления) будет уходить больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи.

— И если цель по стопроцентной оплате услуг населением будет достигнута — автоматически пропадает наказывающий механизм незанятых трудоспособных людей в экономике, — говорит аналитик.

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Аналитик Сергей Чалый поясняет, почему белорусы вряд ли будут полностью оплачивать коммуналку в ближайшие годы.
 
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