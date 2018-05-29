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Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса
30.05.2018 18:06 — Разное | Беларусь Сегодня
По его словам, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, находившийся в статусе помощника Президента, был задержан с поличным 29 мая. «В ходе проведения первичных следственных действий подозреваемый признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированной ранее», — сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в СИЗО КГБ.
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