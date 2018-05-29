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Бабченко жив. Покушение на него оказалось спецоперацией (ВИДЕО)
30.05.2018 18:06 — Разное | Беларусь Сегодня
Сегодня днем он появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ. Глава ведомства Василий Грицак сообщил: служба безопасности Украины заранее получила информацию о том, что на Бабченко готовится покушение. "Около трех часов назад в Киеве был задержан организатор этого преступления. В данный момент с ним продолжаются следственные действия, а также проводится ряд обысков по месту его проживания и временного пребывания", — рассказал подробности Грицак.
В результате была проведена спецоперация, подготовка к которой заняла два месяца. Сам Бабченко попросил прощения у жены и близких за то, что не предупредил их об этой операции.
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Сегодня днем он появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ. Глава ведомства Василий Грицак сообщил: служба безопасности Украины заранее...
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