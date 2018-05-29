Бабченко жив. Покушение на него оказалось спецоперацией (ВИДЕО)

Сегодня днем он появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ. Глава ведомства Василий Грицак сообщил: служба безопасности Украины заранее получила информацию о том, что на Бабченко готовится покушение. "Около трех часов назад в Киеве был задержан организатор этого преступления. В данный момент с ним продолжаются следственные действия, а также проводится ряд обысков по месту его проживания и временного пребывания", — рассказал подробности Грицак.

В результате была проведена спецоперация, подготовка к которой заняла два месяца. Сам Бабченко попросил прощения у жены и близких за то, что не предупредил их об этой операции.