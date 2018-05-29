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Roland Garros: Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда
30.05.2018 18:06 — Разное | Беларусь Сегодня
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Отметим, что ранее Азаренко и Соболенко завершили борьбу в одиночном разряде Roland Garros уже на стадии первого раунда.
В одиночном разряде у Беларуси осталась лишь одна представительница. Это Александра Саснович.
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Фото: zimbio.com Отметим, что ранее Азаренко и Соболенко завершили борьбу в одиночном разряде Roland Garros уже на стадии первого раунда. Виктория проиграла...
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