В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Орше водитель, более 40 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД, сбил школьницу на переходе ДТП произошло около десяти вечера. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и попала в реанимационное отделение больницы. Сегодня...

ДТП произошло около десяти вечера. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и попала в реанимационное отделение больницы.Сегодня медики говорят, что ее состояние стабилизируется.особо выделил, что с 2010 года виновника аварии 41 (!) раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Только с начала нынешнего года он попадался сотрудникам ГАИ четыре раза — за отсутствие техосмотра, несоблюдение скоростного режима и разговоры по мобильнику за рулем.Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома