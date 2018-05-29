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В Орше водитель, более 40 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД, сбил школьницу на переходе
30.05.2018 18:06 — Разное | Беларусь Сегодня
ДТП произошло около десяти вечера. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и попала в реанимационное отделение больницы.
Сегодня медики говорят, что ее состояние стабилизируется. Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц особо выделил, что с 2010 года виновника аварии 41 (!) раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Только с начала нынешнего года он попадался сотрудникам ГАИ четыре раза — за отсутствие техосмотра, несоблюдение скоростного режима и разговоры по мобильнику за рулем.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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В Орше водитель, более 40 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД, сбил школьницу на переходе
ДТП произошло около десяти вечера. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и попала в реанимационное отделение больницы. Сегодня...
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