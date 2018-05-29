В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиянка в очередной раз нарушила пограничный режим Беларуси, возбуждено уголовное дело Было установлено, что женщина уже нарушала запрет на въезд в Беларусь. После отбывания наказания по суду и высылки из страны вновь возвращалась в...

Было установлено, что женщина уже нарушала запрет на въезд в Беларусь. После отбывания наказания по суду и высылки из страны вновь возвращалась в Гомельскую область., — сообщают в ГПК.Россиянке грозит как арест, так и лишение свободы на срок до 3 лет.