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Россиянка в очередной раз нарушила пограничный режим Беларуси, возбуждено уголовное дело
30.05.2018 18:06 — Разное | Беларусь Сегодня
Было установлено, что женщина уже нарушала запрет на въезд в Беларусь. После отбывания наказания по суду и высылки из страны вновь возвращалась в Гомельскую область.
— Нарушительницу задержали, возбуждено уголовное дело по поводу нарушения срока запрета на въезд в страну, — сообщают в ГПК.
Россиянке грозит как арест, так и лишение свободы на срок до 3 лет.
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Было установлено, что женщина уже нарушала запрет на въезд в Беларусь. После отбывания наказания по суду и высылки из страны вновь возвращалась в...
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