Мясникович: надо менять систему взаимодействия Правительства и Парламента





— Принцип «трибуна — зал» не совсем эффективный. Сегодня и депутаты, и члены Совета Республики вносят конкретные пути решения проблем. Поэтому, на мой взгляд, нужны новые подходы, — сказал Михаил Мясникович. — Совет Республики и Палата представителей сгенерируют механизмы, которые будут предложены Правительству для взаимодействия. Это соответствует указаниям Президента о необходимости согласованной и слаженной работы всех структур.

Спикер верхней палаты также считает необходимым активизировать инвестиционную деятельность, чтобы не растерять конкурентные преимущества экономики.