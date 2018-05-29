В Минске пенсионер несколько раз ударил супругу ножницами





"Между 84-летним пенсионером и его женой возник конфликт. Не найдя лучших аргументов, мужчина схватил ножницы и трижды ударил супругу в область груди, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Благо пострадавшая смогла самостоятельно вызвать себе "скорую помощь", — сообщили подробности дела в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия проведен осмотр, благодаря которому обнаружены и изъяты следы рук, а также биологические следы для дальнейшего проведения экспертных исследований. Мужчину после проведения следственных действий отправили в больницу из-за ухудшения здоровья.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.