В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина, устроивший перестрелку в Льеже, до этого убил еще одного человека ...

Известно, что этот мужчина по имени Бенджамин Эрман, осужденный за грабежи и известный крайней степенью агрессивности, в понедельник был ненадолго выпущен из тюрьмы. Сейчас данный факт вызывает много вопросов в Бельгии. Тем более что этот мужчина ранее был замечен в контактах с исламистами.Накануне вооруженный ножом злоумышленник напал в Льеже на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них табельное оружие и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо авто — 22-летнего студента педвуза.После этого преступник пытался скрыться на территории лицея, но был уничтожен прибывшим подкреплением.