В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Венгрии могут ввести уголовную ответственность за помощь мигрантам В случае если законопроекты будут приняты преступлениями станут считаться оказание финансовой или юридической помощи нелегалам, печать брошюр с...

В случае если законопроекты будут приняты преступлениями станут считаться оказание финансовой или юридической помощи нелегалам, печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им еды и т. д. Лицам, совершившим такие преступления, будет грозить наказание вплоть до года тюремного заключения.Кроме того, планируется внести поправки в конституцию, для того чтобы другие страны Евросоюза не смогли переправить в Венгрию мигрантов, ищущих убежище.Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее постоянно критиковал американского миллиардера, выходца из Венгрии Джорджа Сороса. По словам главы правительства, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции. При этом Сорос утверждает, что Орбан и его соратники бросают вызов европейским ценностям.Члены партии Орбана ФИДЕС послезаявляли, что пакет законопроектов «Стоп Сорос» будет рассмотрен в парламенте одним из первых. Ожидается, что рассмотрение законопроектов начнется уже на следующей неделе.