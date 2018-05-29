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В Венгрии могут ввести уголовную ответственность за помощь мигрантам
30.05.2018 18:06 — Разное | Беларусь Сегодня
В случае если законопроекты будут приняты преступлениями станут считаться оказание финансовой или юридической помощи нелегалам, печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им еды и т. д. Лицам, совершившим такие преступления, будет грозить наказание вплоть до года тюремного заключения.
Кроме того, планируется внести поправки в конституцию, для того чтобы другие страны Евросоюза не смогли переправить в Венгрию мигрантов, ищущих убежище.
Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее постоянно критиковал американского миллиардера, выходца из Венгрии Джорджа Сороса. По словам главы правительства, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции. При этом Сорос утверждает, что Орбан и его соратники бросают вызов европейским ценностям.
Члены партии Орбана ФИДЕС после
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В случае если законопроекты будут приняты преступлениями станут считаться оказание финансовой или юридической помощи нелегалам, печать брошюр с...
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