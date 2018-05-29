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Кого из неработающих освободят от оплаты коммуналки по полным тарифам?

30.05.2018 17:44 — Разное | Myfin  
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Кого из неработающих освободят от оплаты коммуналки по полным тарифам?
фото: tripsmile.ru
В перечень трудных жизненных ситуаций планируют включить, в частности, уход за больными родственниками, а также за часто болеющим ребенком старше семи лет.

Такую информацию озвучила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя вопросы членов Совета Республики. По ее словам, ищущему работу человеку, чей уровень квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, тоже предоставят «какой-то лаг времени».

Предполагается, что рекомендации по перечню будут готовы к 1 июля. Как ожидается, список не занятых в экономике сформируют к 1 декабря этого года.

На своем заседании верхняя палата парламента 30 мая приняла к сведению декрет №1 о содействии занятости, передает БЕЛТА.

 
 
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Кого относить к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях? Эта категория неработающих белорусов будет освобождена от необходимости платить за...
 
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