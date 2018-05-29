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Управление компанией:

30.05.2018 17:39 — Разное | ProBusiness  
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Управление компанией:
Фото с сайта justmedia.ru

Что нужно знать, чтобы эффективно управлять компанией? Как поставить правильные цели и понять, в каком направлении двигаться? Об этом на примере графика «управления всем» рассказывает партнер и директор проектного офиса консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Егор Егорушкин.

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь).

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Что нужно знать, чтобы эффективно управлять компанией? Как поставить правильные цели и понять, в каком направлении двигаться? Об этом на примере графика...
 
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