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Управление компанией:
30.05.2018 17:39 — Разное | ProBusiness
Что нужно знать, чтобы эффективно управлять компанией? Как поставить правильные цели и понять, в каком направлении двигаться? Об этом на примере графика «управления всем» рассказывает партнер и директор проектного офиса консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Егор Егорушкин.
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Что нужно знать, чтобы эффективно управлять компанией? Как поставить правильные цели и понять, в каком направлении двигаться? Об этом на примере графика...
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