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Журналист Бабченко жив - СБУ

30.05.2018 17:22 — Разное | Интерфакс  
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Российский журналист Аркадий Бабченко заявляет, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его "убийства".

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало - эта спецоперация", - сказал А.Бабченко на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

По словам А.Бабченко, покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад.

"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал А.Бабченко.

По его словам, то, что заказчиками было показано его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.

А.Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

"Оттуда давили очень сильно, на исполнение этого заказа дали две недели. Потом начали подгонять, думали видимо все-таки к Лиге Чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать отмазки, поэтому и "ногу сломать", хоть ее и не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать", - добавил А.Бабченко.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что организатор готовившегося покушения на А.Бабченко планировал устранить 30 человек на территории Украины.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины… Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - сообщил В.Грицак.

 

 
 
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