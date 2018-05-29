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Азаренко и Соболенко не выступят в парном разряде на «Ролан Гаррос»

30.05.2018 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко и Соболенко не выступят в парном разряде на «Ролан Гаррос»
Фото из открытых источников

На открытом чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос» 30 мая должен был состояться матч первого раунда парного разряда между белорусским дуэтом Виктория Азаренко и Арина Соболенко против чешки Люси Шафаржовой и россиянки Светланы Кузнецовой. Однако он был отменен из-за отказа белорусского тандема. Причины пока неизвестны. Напомним, ранее Азаренко и Соболенко уступили соперницам в своих стартовых поединках одиночного разряда.

Азаренко и Соболенко не выступят в парном разряде на «Ролан Гаррос» Саснович единственная из белорусок вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

В стартовом раунде женского парного разряда белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове уступили россиянке Анастасии Павлюченковой и австралийке Саманте Стосур со счетом 3:6, 4:6. Также неудачным получился старт Андрея Василевского в паре с чехом Романом Ебавы в мужском парном разряде.

Таким образом, на «Ролан Гаррос» продолжают выступление три белорусских теннисиста. Александра Саснович 31 мая в матче за выход в третий круг одиночного разряда сыграет с обидчицей Арины Соболенко голландкой Кики Бертенс, а также выступит в первом круге парного женского разряда вместе с китаянкой Дуань Инъин.

Вера Лапко в дуэте с румынкой Йоаной Ралукой Олару также попробуют пробиться во второй раунд женского парного разряда. В первом круге микста Максим Мирный сыграет в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

 
 
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко снялись с парного турнира на открытом чемпионате Франции по теннису.
 
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