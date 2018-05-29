Азаренко и Соболенко не выступят в парном разряде на «Ролан Гаррос»

На открытом чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос» 30 мая должен был состояться матч первого раунда парного разряда между белорусским дуэтом Виктория Азаренко и Арина Соболенко против чешки Люси Шафаржовой и россиянки Светланы Кузнецовой. Однако он был отменен из-за отказа белорусского тандема. Причины пока неизвестны. Напомним, ранее Азаренко и Соболенко уступили соперницам в своих стартовых поединках одиночного разряда.

В стартовом раунде женского парного разряда белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове уступили россиянке Анастасии Павлюченковой и австралийке Саманте Стосур со счетом 3:6, 4:6. Также неудачным получился старт Андрея Василевского в паре с чехом Романом Ебавы в мужском парном разряде.

Таким образом, на «Ролан Гаррос» продолжают выступление три белорусских теннисиста. Александра Саснович 31 мая в матче за выход в третий круг одиночного разряда сыграет с обидчицей Арины Соболенко голландкой Кики Бертенс, а также выступит в первом круге парного женского разряда вместе с китаянкой Дуань Инъин.

Вера Лапко в дуэте с румынкой Йоаной Ралукой Олару также попробуют пробиться во второй раунд женского парного разряда. В первом круге микста Максим Мирный сыграет в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.