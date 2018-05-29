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Бизнесмена Муравьева снова осудили, но срок остался прежним — 11 лет

30.05.2018 17:19 — Разное | UDF  
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Александр Муравьев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Суд Ленинского района столицы 30 мая огласил приговор бизнесмену и инвестору «Мотовело» Александру Муравьеву, который больше года назад уже был приговорен к 11 годам. Теперь его признали виновным в уклонении от налогов.

Суд признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За это ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

«Вместе с этим, согласно ч.5,6 ст. 72 Уголовного кодекса, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания [назначенного сегодня] более строгим [по предыдущему приговору] — окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима», — сообщила официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.

То есть срок остался прежним. Как было решено ранее, у мужчины конфискуют имущество. Ему же запрещено в течение 5 лет занимать определенные должности.

Бизнесмена обвиняли по ст. 243 ч 2. — уклонение от уплаты налогов по четырем белорусским предприятиям (ЗАО «Мотовело Интер», СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно») и их сделкам с австрийской ATEC.

Гособвинитель оценил ущерб от недоплаты четырьмя компаниями налога на прибыль в размере 351,603 тысячи рублей. Все сделки между ATEC и белорусскими компаниями признаны фиктивными по печально известному указу № 488 по борьбе с лжепредпринимательскими структурами.


Последнее слово Муравьева: «За „десятку“? Так у меня часы на руке дороже»

Как ранее сообщалось, на вопрос о признании вины Муравьев ответил, что признает все свои фактические действия и полностью чистосердечно в них раскаивается. При этом он уточнил, что ему не до конца понятен смысл обвинения и трактовка понятия «лицо, осуществляющее фактическое руководство».

Тем не менее в своем последнем слове Александр Муравьев заявил, что любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, будет незаконным и необоснованным.

Муравьев утверждает, что семь австрийских компаний, директором или представителем которых в Беларуси он являлся, инвестировали в страну в 2002—2015 годах 100 млн долларов. 200 млн долларов составила «стоимость реализованных инвестиционных проектов в Беларуси этими австрийскими компаниями с участием банков Австрии, Латвии, России и Беларуси. В разы повысилась эффективность предприятий Беларуси: стеклозавода «Елизово», «РосинтехГрупп», «Мотовело» и других. Более 1 млрд долларов составил объем производства и реализации на белорусских предприятиях в 2002—2015 годах. 3 тысячи человек в течение 13 лет были обеспечены работой.

Бизнесмен считает, что его «подвергли бессмысленному и незаконному уголовному преследованию». «В данном судебном процессе, который сам по себе основан не на законе, мои законные права на защиту нарушены десятки раз. Я лишен права предъявить суду доказательства своей невиновности. Я лишен права предъявить суду доказательства, опровергающие обвинение. Суд ни разу не отреагировал на сведения и информацию о совершенных преступлениях органом, ведущим уголовный процесс», — заявил Муравьев.

«10 тысяч долларов австрийская компания ATEC Trading заплатила налогов в бюджет Австрии. Орган уголовного преследования Беларуси считает, что справедливо эти 10 тысяч долларов, возможно меньше, должны поступить от четырех белорусских предприятий в бюджет Беларуси», — сказал Муравьев. «Семь австрийских компаний за 10 тысяч долларов налогов, якобы переплаченных в Австрии и якобы неуплаченных белорусскими предприятиями в Беларуси, теряют в Беларуси 300 миллионов долларов. За «десятку»? Так у меня часы на руке дороже стоят», — добавил он.

Гособвинитель запросил для Александра Муравьева 3 года лишения свободы.


«Бизнесмен-рецидивист»

Это уже второй срок для Александра Муравьева. В январе 2017 года бизнесмена и инвестора «Мотовело» приговорили к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: «Мошенничество» (ч. 4 ст. 209 УК), «Хищение» (ч. 4 ст. 210), «Уклонение от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243), «Организация и пособничество в совершении преступлений» (ст. 16).

У бизнесмена конфисковали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале 2017 года приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Ленинского района столицы 30 мая огласил приговор бизнесмену и инвестору «Мотовело» Александру Муравьеву, который больше года назад уже был приговорен к 11...
 
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