Бизнесмена Муравьева снова осудили, но срок остался прежним — 11 лет



Александр Муравьев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последнее слово Муравьева: «За „десятку“? Так у меня часы на руке дороже»

«Бизнесмен-рецидивист»

Суд признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За это ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.— сообщила официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.То есть срок остался прежним. Как было решено ранее, у мужчины конфискуют имущество. Ему же запрещено в течение 5 лет занимать определенные должности.Бизнесмена обвиняли по ст. 243 ч 2. — уклонение от уплаты налогов по четырем белорусским предприятиям (ЗАО «Мотовело Интер», СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно») и их сделкам с австрийской ATEC.Гособвинитель оценил ущерб от недоплаты четырьмя компаниями налога на прибыль в размере 351,603 тысячи рублей. Все сделки между ATEC и белорусскими компаниями признаны фиктивными по печально известному указу № 488 по борьбе с лжепредпринимательскими структурами.Как ранее сообщалось, на вопрос о признании вины Муравьев ответил, что признает все свои фактические действия и полностью чистосердечно в них раскаивается. При этом он уточнил, что ему не до конца понятен смысл обвинения и трактовка понятия «лицо, осуществляющее фактическое руководство».Тем не менее в своем последнем слове Александр Муравьев заявил, что любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, будет незаконным и необоснованным.Муравьев утверждает, что семь австрийских компаний, директором или представителем которых в Беларуси он являлся, инвестировали в страну в 2002—2015 годах 100 млн долларов. 200 млн долларов составила «стоимость реализованных инвестиционных проектов в Беларуси этими австрийскими компаниями с участием банков Австрии, Латвии, России и Беларуси. В разы повысилась эффективность предприятий Беларуси: стеклозавода «Елизово», «РосинтехГрупп», «Мотовело» и других. Более 1 млрд долларов составил объем производства и реализации на белорусских предприятиях в 2002—2015 годах. 3 тысячи человек в течение 13 лет были обеспечены работой.Бизнесмен считает, что его «подвергли бессмысленному и незаконному уголовному преследованию». «В данном судебном процессе, который сам по себе основан не на законе, мои законные права на защиту нарушены десятки раз. Я лишен права предъявить суду доказательства своей невиновности. Я лишен права предъявить суду доказательства, опровергающие обвинение. Суд ни разу не отреагировал на сведения и информацию о совершенных преступлениях органом, ведущим уголовный процесс», — заявил Муравьев.— добавил он.Гособвинитель запросил для Александра Муравьева 3 года лишения свободы.Это уже второй срок для Александра Муравьева. В январе 2017 года бизнесмена и инвестора «Мотовело» приговорили к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: «Мошенничество» (ч. 4 ст. 209 УК), «Хищение» (ч. 4 ст. 210), «Уклонение от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243), «Организация и пособничество в совершении преступлений» (ст. 16).У бизнесмена конфисковали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале 2017 года приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).