Сильная буря обрушилась на несколько регионов России

Сильнейшая буря накрыла сразу несколько регионов России. Разрушения – от Москвы до Казани.

Налетел шквалистый ветер – и за считанные минуты на улицах воцарился настоящий хаос. Ураган вырывал с корнем деревья, крушил линии электропередачи, рекламные щиты и дорожные знаки. В российской столице от разгула стихии пострадали шесть человек, в том числе дети. Побиты десятки автомобилей, образовались завалы на проезжей части и во дворах. В Нижнем Новгороде ветер сорвал крышу с исторической крепости и повредил кровлю Белой башни.В Иваново непогода сопровождалась грозой и ливнями. Там без света остались 10 тысяч жителей.