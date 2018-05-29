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Сильная буря обрушилась на несколько регионов России
Сильнейшая буря накрыла сразу несколько регионов России. Разрушения – от Москвы до Казани.
Налетел шквалистый ветер – и за считанные минуты на улицах воцарился настоящий хаос. Ураган вырывал с корнем деревья, крушил линии электропередачи, рекламные щиты и дорожные знаки. В российской столице от разгула стихии пострадали шесть человек, в том числе дети. Побиты десятки автомобилей, образовались завалы на проезжей части и во дворах. В Нижнем Новгороде ветер сорвал крышу с исторической крепости и повредил кровлю Белой башни.В Иваново непогода сопровождалась грозой и ливнями. Там без света остались 10 тысяч жителей.
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В российской столице от разгула стихии пострадали шесть человек, в том числе дети.
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