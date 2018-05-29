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Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

30.05.2018 18:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Восстановить память: в Несвиже продолжаются раскопки на месте массового захоронения времен Великой Отечественной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

В конце апреля при проведении земляных работ на холме рядом с поселком Северо-Западный недалеко от города строители нашли человеческие останки.

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

Вячеслав Минкевич, начальник ДЭУ № 65 несвижского филиала «Минскавтород-Центр»:
Я сам выехал на место, посмотрел и сразу же звонок на 102 в милицию, в райсовет, поставил в известность руководство района. На а дальше действия были военкомата – вызывать компетентные органы.

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

Андрей Морозов, военный комиссар Насвижского и Копыльского районов:
Со 2 мая военнослужащие войскового батальона проводят работы по обнаружению и извлечению останков погибших во время Второй мировой войны. Эти останки группируются и хранятся на складе в выделенном помещении.

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

Сопутствующие находки, предметы быта будут переданы в военкомат, а затем – в музеи по запросу музеев либо в наш краеведческий музей.

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

«Кто вспомнит, что на улице Широкой, нынешней Куйбышева, был лагерь СД? И тысячи людей похоронены там, где сегодня стоят многоэтажки»

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

На сегодня военные обнаружили более 400 останков. В числе жертв – военнопленные красноармейцы, а также мирные жители, в том числе женщины и дети. Они могли быть расстрелян фашистами в период с 1941 по 1943 год.

Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?

По окончании поисковой операции на месте трагедии планируют установить мемориальный знак.

 
 
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Новости Беларуси. Восстановить память: в Несвиже продолжаются раскопки на месте массового захоронения времен Великой Отечественной, сообщили в программе...
 
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