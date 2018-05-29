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Что делают с обнаруженными останками красноармейцев и куда отправляют сопутствующие находки?
Новости Беларуси. Восстановить память: в Несвиже продолжаются раскопки на месте массового захоронения времен Великой Отечественной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В конце апреля при проведении земляных работ на холме рядом с поселком Северо-Западный недалеко от города строители нашли человеческие останки.
Вячеслав Минкевич, начальник ДЭУ № 65 несвижского филиала «Минскавтород-Центр»:
Андрей Морозов, военный комиссар Насвижского и Копыльского районов:
Сопутствующие находки, предметы быта будут переданы в военкомат, а затем – в музеи по запросу музеев либо в наш краеведческий музей.
На сегодня военные обнаружили более 400 останков. В числе жертв – военнопленные красноармейцы, а также мирные жители, в том числе женщины и дети. Они могли быть расстрелян фашистами в период с 1941 по 1943 год.
По окончании поисковой операции на месте трагедии планируют установить мемориальный знак.
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Новости Беларуси. Восстановить память: в Несвиже продолжаются раскопки на месте массового захоронения времен Великой Отечественной, сообщили в программе...
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