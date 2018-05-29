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«Представляю, что будет дальше, и становится интересно»: что говорят выпускники школ-2018
Новости Беларуси. Для школьников по всей Минской области прозвучал последний звонок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 21 тысяча выпускников побывали на торжествах. Из них 8000 скоро получат аттестат о среднем образовании.
Впереди выпускные экзамены, а пока – можно отдохнуть. Белые банты у девочек, красные ленты с надписью «выпускник» и звуки вальса – для каждого выпускника этот день особенный.
Анастасия Хоботова о прощании со школой в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Для школьников по всей Минской области прозвучал последний звонок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 21 тысяча выпускников побывали на...
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