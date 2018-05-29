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Журналист Аркадий Бабченко жив
Журналист Аркадий Бабченко оказался жив.
Об этом сообщает СБУ на встрече с прессой. По информации главы ведомства Василия Грицака, информация о том, что на жизнь Бабченко готовится покушение была получена заранее.
Сообщается, что организатор был задержан.
«Сотрудники Службы безопасности Украины несколько часов назад провели задержание организатора».
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Журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Об этом сообщает СБУ на встрече с прессой. По информации главы ведомства Василия Грицака, информация о том, что на жизнь...
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