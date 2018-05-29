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Психотерапевт о похудении: «Долгосрочные программы – самые физиологичные, бесстрессовые, и самые безопасные в плане рецидива»
Когда все заболевания вы исключили, и остаётся лишь уверенность, что ваша зависимость от еды носит психологический характер – пора отправляться к психотерапевту.
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт первой квалификационной категории:
Когда лишний вес уже достаточно значителен – 20, 30 и больше килограммов, то, конечно, мы предлагаем долгосрочную программу, потому что, вообще, долгосрочные программы – они самые правильные, потому что самые физиологичные, бесстрессовые, и самые безопасные в плане рецидива. Чем медленнее и последовательнее человек сбрасывает килограммы, тем больше шансов, что он удержится в комфортном для себя весе, и не будет их возврата.
Быстро – не значит хорошо. Об этом говорит опыт работы психотерапевтов.
Оксана Пальчик:
Потому что здесь речь идёт об изменении образа жизни, и, в первую очередь, он должен измениться в голове.
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Психотерапевт о похудении: «Долгосрочные программы – самые физиологичные, бесстрессовые, и самые безопасные в плане рецидива»
Когда все заболевания вы исключили, и остаётся лишь уверенность, что ваша зависимость от еды носит психологический характер – пора отправляться к психотерапевту. ...
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