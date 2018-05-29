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Roland Garros. Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда

30.05.2018 17:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко снялись с парного разряда турнира Roland Garros во Франции.  

В первом круге парного разряда Азаренко и Соболенко предстояло сыграть против интернационального дуэта из чешки Люси Шафаржовой и россиянки Светланы Кузнецовой. Матч был отменён из-за отказа белорусок.  

По какой причине теннисистки не стали участвовать пока что неизвестно.  

«То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее», – коротко написала в Instagram Соболенко.   

Ранее Арина и Виктория проиграли стартовые матчи в одиночном разряде. Соболенко (48 WTA) не смогла победить Кики Бертенс (22 WTA) из Нидерландов. Двухсетовый поединок закончился со счётом 2:6, 1:6. Азаренко (84 WTA) в двух сетах уступила чешке Катерине Синяковой (54 WTA), итог матча – 5:7, 5:7.   

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко снялись с парного разряда турнира Roland Garros во Франции.   В первом круге парного...
 
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