Польские пограничники за несколько дней забрали у белорусов шесть машин

В пятницу 25 мая в польском автомобильном пункте пропуска в Кузнице (сопредельный со стороны Гродненской области пункт пропуска «Брузги») пограничники устроили настоящую облаву по проверке VIN номеров у легковых машин, пересекающих границу. Результат не заставил себя ждать. Сразу у пяти бюджетных и далеко не новых автомобилей польские пограничники обнаружили вероятные вмешательства в идентификационный номер на кузове. VW Пассат (3 штуки), VW Транспортер и Хонда Цивик на белорусских номерах, все вместе по оценками польских служб стоят в Польше не более 5 тысяч долларов.





28 мая, так же в Кузнице, на выезде из Польши уже по запросу Интерпола России задержали белорусскую Тойота Рав4, стоимостью порядка 30 тыс.$



