Первым секретарем БРСМ избран 31-летний Дмитрий Воронюк

В Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи. На нем члены организации выбрали нового первого секретаря ЦК БРСМ – Дмитрия Воронюка.

«Мы хотим сломать стереотипы и сделать организацию по-настоящему молодежной, современной и нужной каждому», - заявил вновь избранный лидер БРСМ журналистам.

Как сообщали открытые интернет-источники, 31-летний Воронюк родом из Ташкента, вырос в Могилеве. Окончил Могилевский университет имени Кулешова, дипломированный географ. Второе высшее образование получил в Академии управления.

БРСМ является правопреемником комсомола Беларуси, он был создан в 2002 году. Членом БРСМ может быть любой гражданин в возрасте от 14 до 31 года, признающий Устав и программные документы организации.