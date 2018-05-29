Последний звонок прозвенел в школах по всей стране

Ещё один учебный год подошёл к концу. В школах по всей стране прозвенел последний звонок.

Праздничные линейки – под звуки нестареющего вальса. Многие из ребят выбрали в качестве нарядов ту самую школьную форму – коричневые платья, белые фартуки и банты. В этом году со школой прощаются более 55 тысяч одиннадцатиклассников. Но для выпускников это только начало жаркой поры. Впереди экзамены (они начнутся уже на этой неделе) и поступление в вузы.

Награда за успехи в учёбе – приглашение на республиканский «Последний звонок». Грандиозный праздник пройдёт в «Минск-Арене», а затем вчерашних школьников ждёт большой концерт. В своём обращении к выпускникам Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как личность (зрелая и ответственная), принести пользу людям и вписать свои достижения в историю родной Беларуси.