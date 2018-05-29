В Светлогорске в реке утонул 26-летний пьяный мужчина

Как стало известно, трое молодых людей отдыхали на берегу Березины в районе гребной базы в Светлогорске. Они совместно употребляли спиртные напитки.

Затем двое молодых людей уснули на берегу, а третий решил искупаться. При этом он полез в воду в запрещенном для купания месте. Когда мужчина доплыл примерно до середины реки, он начал тонуть.

Инцидент попал в поле зрения женщин, которые рыбачили на берегу. Одна из них немедленно вызвала экстренные службы. Однако спасти мужчину не удалось. Его тело обнаружили водолазы.

По факту происшествия проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.