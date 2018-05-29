В Беларуси работают над созданием долгового рынка. Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси.

Накопленные долги – а это касается и частного сектора, и государственного – сдерживают рост экономики. Любой долг, по мнению заместителя премьер-министра, может быть куплен и продан. Сейчас ведётся работа по изменению законодательства. К созданию долгового рынка привлечены международные эксперты.

Сегодня правительство ответило на вопросы депутатов. Отметили рост ВВП почти на 5% за четыре месяца. Основной движущей силой выступает промышленный комплекс. В машиностроение до 2020 года намерены вложить 2,5 миллиарда рублей. Минэкономики в свою очередь подготовило план новой индустриализации регионов, который позволит экономике ежегодно прирастать на 2%. Что касается иностранных инвестиций, то Беларусь в первом квартале привлекла больше, чем за весь прошлый год – 1,3 миллиарда рублей.