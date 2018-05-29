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Попробовала свежую клубнику. Красивая, но невкусная
30.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Купила вчера на мини-рынке в 11-м городке клубнику. Продавец сказал, что привёз из Лунинца, собирал утром. Ягодки красивые, насыщенного цвета, ровные, немятые по 4 рубля.
Дома попробовала. Они оказались не сладкие и не сочные, мякоть плотная и довольно жёсткая.
Подумала, что фермеры, наверное, специально отбирают сорта по двум качествам: чтобы выглядели красиво и хранились дольше.
Лучше брать у тех, кто даёт пробовать.
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