Попробовала свежую клубнику. Красивая, но невкусная



Вот такая аппетитная клубничка Елена

Купила вчера на мини-рынке в 11-м городке клубнику. Продавец сказал, что привёз из Лунинца, собирал утром. Ягодки красивые, насыщенного цвета, ровные, немятые по 4 рубля.

Дома попробовала. Они оказались не сладкие и не сочные, мякоть плотная и довольно жёсткая.

Подумала, что фермеры, наверное, специально отбирают сорта по двум качествам: чтобы выглядели красиво и хранились дольше.

Лучше брать у тех, кто даёт пробовать. А вот такая забавная ягодка. Похожа на цветочек или голову медвежонка