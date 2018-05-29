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Аркадий Бабченко жив
30.05.2018 18:10 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщила нацполиция Украины, жив. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было частью специальной операции. Сам журналист выступил на пресс-конференции в СБУ.
Служба безопасности Украины сообщила, что российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, на самом деле жив. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, Бабченко участвовал в законспирированной спецоперации по предотвращению терактов, пишет
Сам журналист также присутствовал сегодняшнем на брифинге СБУ в Киеве.
"Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация", - рассказал он.
Он добавил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад.
"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал Бабченко.
По его словам, то, что заказчиками была показана его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.
Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.
Грицак, в свою очередь, также рассказал о задержании в Киеве в среду организатора "убийства".
"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал он.
Накануне вечером стало известно, что в Днепровском районе Киева у входа в свою квартиру был застрелен журналист Аркадий Бабченко. Сообщалось, что он был убит тремя выстрелами в спину.
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Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщила нацполиция Украины, жив. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было...
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