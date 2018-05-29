Прогноз погоды на 31 мая

В ближайшие дни Беларусь окажется под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в более свежем воздухе. Он сохранит сухую погоду, но температура воздуха понизится. Особенно это будет ощущаться ночью и в утренние часы. По северо-востоку страны лето начнётся со слабыми заморозками.

31 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер днём северный, северо-восточный умеренный, по востоку – порывистый. Температура воздуха ночью и утром +9..+15°C, в дневные часы воздух прогреется до +19..+25°C. По юго-западу ночью будет до +16°C, а днём до +30°C. Атмосферное давление будет слабо расти.

Июнь начнётся с небольшой облачности, но без осадков. Ветер неустойчивый (от слабого до умеренного). Температура воздуха ночью +3..+10°C, а по северо-востоку возможны слабые заморозки до -2°C. В разгар дня воздух прогреется до +18..+24°C. В юго-западных районах – до +27°C.

Самым тёплым сегодняшний день за весь период наблюдений был в 1979-м. В Березинском заповеднике температура поднялась почти до +33°C. Самая низкая температура в утренние часы была в восточных регионах Брестской области. В 1990-м показатели термометров опустились до -3°C.

В народном календаре сегодня день Евдокии Свистуньи. В этот день старались не ходить в лес, так как появлялось большое количество змей. А ещё по нему судили, каким будет лето. Если ветер с севера, то ожидали холодов. А дождь на растущую луну – к дождливому лету.