Новые подробности стрельбы в бельгийском Льеже: ещё одно убийство

Открылись новые подробности теракта в Бельгии. Напомним, что вчера на бульваре Аврой – это одна из центральных улиц 200-тысячного города Льеж, 36-летний Бенджамин Эрман хладнокровно убил двух полицейских. А в перестрелке погиб ещё и пассажир проезжавшей мимо машины.



Оказывается, что в этот понедельник Эрман так же убил своего приятеля, ударив того по голове тупым предметом. Преступник был ликвидирован вчера полицейскими. Бельгийские власти рассматривают случившееся как теракт.