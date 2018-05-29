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Новые подробности стрельбы в бельгийском Льеже: ещё одно убийство
Открылись новые подробности теракта в Бельгии. Напомним, что вчера на бульваре Аврой – это одна из центральных улиц 200-тысячного города Льеж, 36-летний Бенджамин Эрман хладнокровно убил двух полицейских. А в перестрелке погиб ещё и пассажир проезжавшей мимо машины.
Оказывается, что в этот понедельник Эрман так же убил своего приятеля, ударив того по голове тупым предметом. Преступник был ликвидирован вчера полицейскими. Бельгийские власти рассматривают случившееся как теракт.
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Открылись новые подробности теракта в Бельгии.
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