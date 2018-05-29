«ГОНАР-2018» на «Весте»

26 мая в спортивно-оздоровительном комплексе «Веста» прошел экстремальный забег с препятствиями «ГОНАР».

25 мая в 11.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Веста» стартовал экстремальный забег с препятствиями «ГОНАР». Создателем гонки, Юрием Дальниченко, пройдено более 12 гонок, в том числе 8 экстремальных забегов с препятствиями. На создание гонки нового формата подтолкнул личный опыт участия в соревнованиях.





Благодаря этому была создана трасса, которая позволит проверить себя, как бывалому экстремалу, так и человеку, решившим в первый раз проверить свои силы. Большинство препятствий имеют три полосы для мужчин и одну для женщин. Это позволяет большему числу девушек доходить до финиша. Не просто побегать по траве и сделать 200 штрафных бурпи, а чувствовать себя участником соревнований. Шансов на успех гораздо больше.

Забеги проводятся в разных местах, и вот, 26 мая, выбор пал на Дзержинский район – спортивно-оздоровительный комплекс «Веста».





Публикация от Galya Pulyak (@galka_pulyak) 29 Май 2018 в 11:58 PDT









































Публикация от Galya Pulyak (@galka_pulyak) 29 Май 2018 в 12:00 PDT

Публикация от Bogdan Schulz (@bogdan_schulz) 28 Май 2018 в 12:40 PDT